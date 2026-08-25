Ozon уточнил правила постоплаты для покупателей

Ozon уточнил условия оплаты заказов после получения товаров. Постоплата доступна покупателям по всей России, однако в некоторых регионах действует ограничение на ее использование для части товаров, отметили в пресс-службе маркетплейса.

После получения заказа нельзя оплатить товары, которые продавцы хранят в логистических центрах Ozon. Компания объяснила, что такое ограничение должно помочь предпринимателям сократить число возвратов.

При этом десятки миллионов товаров, которые продавцы хранят на собственных складах, по-прежнему можно заказать с оплатой после получения в любой точке страны.

«Главное — постоплата на Ozon доступна для покупателей по всей стране», — сообщили в компании.

В Ozon добавили, что при изменении условий стремятся учитывать интересы как покупателей, так и продавцов. Ограничения на постоплату действуют только в части регионов.

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