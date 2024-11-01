Ozon: более 50% опрошенных россиянок покупают одежду ребенку в онлайн-магазинах

Аналитики сервиса Ozon провели опрос среди россиянок и выяснили, как проходит их шопинг с детьми. Результаты исследования опубликовал сайт « Аргументы и факты ».

Так, 52% респонденток отметили, что покупают одежду и обувь для ребенка на маркетплейсах. Приобретать вещи в офлайн-магазинах предпочитают 46% участниц. Из них 40% отправляются на шопинг вместе с детьми.

Подобное занятие считают приятным 53% матерей. А вот 16% женщин назвали совместные покупки серьезным испытанием терпения. Для 15% опрошенных поход по магазинам — настоящий вызов, ведь важно найти хороший вариант и уложиться в бюджет. Остальные 16% воспринимают шопинг с ребенком как рутину.