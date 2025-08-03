Овчинский: время ожидания ответа специалиста ЕКЦ сократилось почти в два раза

Среднее время ожидания ответа специалиста Единого контактного центра (ЕКЦ) Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы уменьшилось в два раза и составляет не более 12 секунд. Об этом руководитель Департамента градостроительной политики столицы, министр правительства Москвы Владислав Овчинский.

Он напомнил, что ЕКЦ — ключевое звено Градостроительного комплекса российской столицы, обеспечивающим коммуникацию с застройщиками и жителями.

Специалисты ежедневно помогают тысячам москвичей в решении вопросов, связанных с получением разрешений по строительным проектам, оформлением документации и градостроительством. Благодаря слаженной работе ЕКЦ граждане быстро взаимодействуют с городскими службами.

«Время ответа специалиста ЕКЦ, благодаря внедрению современных методов организации труда , сократилось с 20 секунд до минимального», — отметил Овчинский.

По его словам, совершенствование работы ЕКЦ — важная часть стратегии по созданию прозрачной и комфортной среды для горожан. Каждый обратившийся получает квалифицированную и быструю помощь. Уменьшить время ожидания ответа специалиста удалось благодаря «плавающей» маршрутизации. Система автоматически распределяет обращения между операторами, учитывая их текущую загрузку и специализацию.

Кроме того, в ЕКЦ Комплекса градостроительной политики и строительства действует система моментальных предупреждений. В режиме реального времени супервайзеры отслеживают поток звонков и перераспределяют нагрузку, предотвращая образование очередей.

Особое внимание в ЕКЦ уделили обучению персонала. Операторы ежедневно проводят разбор нестандартных вопросов и сложных случаев, а новых сотрудников готовят под руководством опытных наставников. База знаний ЕКЦ регулярно обновляется, что позволяет специалистам быстрее находить ответы на задаваемые вопросы.

Благодаря мерам ЕКЦ остается одним из самых эффективных контактных центров Москвы, обеспечивая для граждан и бизнеса высокое качество сервиса.

Обратиться в ЕКЦ можно с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00 по телефону: +7 499 401-01-01, а также через электронную форму на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы, по электронной почте help@str.mos.ru или портале «СтроимПросто».

Обратиться в ЕКЦ Стройкомплекса также можно, записавшись на онлайн-консультацию.