Овчинский: в проекте «Производительность труда» поучаствуют резиденты ОЭЗ Москвы | 360°

Общество 03 мая 2024, 16:06 Овчинский: в проекте «Производительность труда» поучаствуют резиденты ОЭЗ Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

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Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» станут в 2024 году участниками национального проекта «Производительность труда». Пять предприятий собираются увеличить эффективность производства на 15%. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной Владислав Овчинский.

В проекте будут участвовать производители медицинских изделий, новых материалов и конденсаторов. Овчинский подчеркнул, что в московской ОЭЗ работают более 200 компаний, и 100 из них имеют статус резидента. Благодаря особому статусу предприятия получают налоговые льготы, обнуление таможенных пошлин и другие льготы. Компании также могут использовать разные инструменты поддержки, в том числе льготные инвестиционные кредиты.

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«В частности, компании активно принимают участие в нацпроекте „Производительность труда“. Сегодня к нему уже присоединились 15 предприятий из ОЭЗ Москвы, из них пять резидентов — в этом году», — рассказал Овчинский.

С помощью проекта предприятия могут повысить свою конкурентоспособность. Например, производитель медтехники ТЗМОИ, являющийся резидентом ОЭЗ Москвы, в два раза увеличил скорость выпуска изделий и на 33% сократил время протекания техпроцессов за счет внедрения инструментов бережливого производства. Эти методики будут тиражировать и на остальные участки предприятия, что сэкономит более 110 миллионов рублей.

Генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев сообщил, что производитель систем видеонаблюдения поставил перед собой задачу увеличить эффективность на 15% в первый год участия в проекте.

«Еще один резидент ОЭЗ столицы, который в марте этого года построил завод по выпуску глюкометров, планирует применить методику бережливого производства на участке изготовления приборов и тест-полосок, прежде всего, чтобы определить с помощью экспертов программы возможные точки роста», — добавил он.

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Общую программу проекта «Производительность труда» составляют на три года. Первые полгода специалисты Регионального центра компетенций Москвы помогают производителям выявить слабые места, а затем дают им рекомендации. После этого эксперты курируют компании на протяжении следующих 2,5 года.

В 2024 году к нацпроекту присоединился резидент ОЭЗ столицы «Технополис Москва». Этот производитель тоже собирается внедрить современные инструменты бережливого производства. Генеральный директор компании Михаил Столяров уточнил, что в качестве пилотного потока будут улучшаться сложные процессы выпуска высокоточных угле- и стеклопластиковых композитных изделий.

«Ожидаем, что участие компании НЦК в национальном проекте позволит выявить в пилотном потоке проблемные области, требующие оптимизации, и внедрить необходимые изменения в целях увеличения выработки продукции», — заявил он.

Столяров подчеркнул, что благодаря обучению сотрудников компания сможет распространить полученный опыт и на другие направления деятельности.

Особая экономическая зона «Технополис Москва» имеет специальный юридический статус. Площадь территории, где действует территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов, превышает 280 гектаров. В этой зоне находятся пять площадок с предприятиями: «Печатники», «Алабушево», «Микрон», МИЭТ, «Ангстрем», «Руднево».

Проект «Производительность труда» реализуется в Москве с начала 2022 года. С помощью него компании без лишних затрат увеличивают объемы выпускаемой продукции и сокращают производственные издержки. До конца 2024 года в нем смогут принять участие 419 предприятий.

Реализацией проекта в Москве с 2022 года занимается центр компетенций Москвы (АНО «Мосстратегия»). Он находится в ведении Департамента экономической политики и развития города.