Овчинский: в Ярославском районе возвели первый дом по программе реновации

Новостройку по программе реновации возвели в Ярославском районе Северо-Восточного административного округа Москвы. Об этом сообщил министр правительства столицы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.

Он уточнил, что здание площадью свыше 25 тысяч квадратных метров находится на улице Лосевской. Двухсекционный жилой комплекс рассчитан на 231 квартиру.

«Общая жилая площадь — более 13 тысяч квадратных метров. Шесть квартир полностью адаптированы под потребности маломобильных граждан», — отметил Овчинский.

Фасады новостройки выполнили в светлых тонах и спроектировали по индивидуальному проекту в соответствии с особенностями окружающей застройки. Жилой комплекс впишется в архитектурный ландшафт района.

Первый этаж занимают комнаты для консьержей, колясочные и нежилые помещения, где откроются объекты инфраструктуры — от образовательных центров до магазинов.

На подземном уровне предусмотрели автомобильную парковку, с помощью больших лифтов попасть на которую можно с любого этажа.

Новостройку возвели из высококачественных материалов преимущественно отечественного производства с применением технологий высокой энергоэффективности. В доме установили современное инженерно-техническое оборудование.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она предусматривает расселение 5176 домов и касается около миллиона жителей Москвы.