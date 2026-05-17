Овчинский: в Бирюлеве Восточном по программе реновации строят дом на 185 квартир

В районе Бирюлево Восточное началось строительство жилого дома общей площадью почти 17 тысяч квадратных метров в рамках программы реновации. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Владислав Овчинский.

Двухсекционный дом строится на улице Загорьевской, на месте снесенных пятиэтажек. Сейчас ведутся монолитные работы на уровне четвертого этажа.

«Дом расположен в одном из самых зеленых районов столицы. Поблизости находятся Бирюлевский дендропарк и Герценский парк — с прудом и живописными аллеями. Кроме того, в шаговой доступности есть школы и детские сады, поликлиники, магазины, кафе, остановки общественного транспорта и другие необходимые объекты инфраструктуры», — привела слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Квартиры в новостройке будут готовы к заселению — с улучшенной современной отделкой и всеми коммуникациями. Три квартиры спроектировали для жильцов с ограниченной мобильностью и особенностями здоровья.

В проекте реализуют концепцию безбарьерной среды — пространства квартирных и лифтовых холлов не разделяются ступенями и порогами, пол первого этажа находится на одном уровне с улицей. Также на первом этаже предусмотрели места для хранения детских колясок и велосипедов, коммерческие помещения и комнату консьержа.

На территории вокруг дома обустроят площадку для отдыха, а также две детских и одну спортивную. Проезжую часть и парковку организуют отдельно от зон отдыха для безопасных и комфортных прогулок во дворе. Проект благоустройства придомовой территории включает уличное освещение, озеленение и установку камер видеонаблюдения.

Архитектура здания отличается легкостью и динамичностью. В отделке фасадов много четких геометричных линий и стекла. В цветовой гамме присутствуют молочные, бежевые и серые оттенки. Дом станет архитектурной доминантой района.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она предусматривает расселение 5176 домов и касается около миллиона москвичей. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручил в два раза увеличить темпы реализации программы реновации.