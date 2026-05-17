Овчинский: на проспекте Буденного начали строить дом для «Московских кварталов»

В районе Соколиная Гора Восточного административного округа для проекта «Московские кварталы» возведут новостройку на 253 квартиры. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Владислав Овчинский.

По его словам, всего в односекционной новостройке общей площадью около 19 тысяч квадратных метров будет 253 квартиры. Жилая площадь превысит 13,2 тысячи квадратных метров.

«В районе развитая инфраструктура — у дома находятся остановки общественного транспорта, расположены станции метро и МЦК, детские сады и школы, городские медучреждения, спортивные объекты. Поблизости расположен один из крупнейших лесных массивов Москвы — Измайловский лесопарк с водоемами и благоустроенными зонами отдыха», — привела слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Новый дом «Московских кварталов» разработали по индивидуальному проекту и выполнят в стиле неоклассицизма. Фасад графитового цвета украсят выступающие карнизы, ряды эркеров и другие архитектурные элементы, добавляющие внешнему облику выразительности. В настоящее время на объекте ведут работы по разработке котлована.

Новостройку возведут в соответствии со стандартами качества и обеспечат современным инженерно-техническим оборудованием. Вестибюль выполнят светлым и просторным, а в подъезде установят четыре лифта.

На территории жилого комплекса проведут комплексное благоустройство. В уютной общественной зоне на безопасном покрытии разместят спортивную и детскую площадки, зону для отдыха. Внутренний двор для дополнительного спокойствия жильцов отгородят от улицы шумозащитным экраном.

Первый этаж новостройки спроектировали нежилым, благодаря чему в шаговой доступности откроются востребованные социально значимые сервисы — пункты получения заказов, аптеки, магазины, кофейни и другие объекты.

Квартиры в доме на проспекте Буденного в будущем поступят в продажу по ДДУ на сайте москварталы.рф. Там также можно ознакомиться с другими предложениями от застройщика.

Городской проект «Московские кварталы» запустили в конце мая 2025 года. Это комфортные квартиры для продажи в современных комплексах, которые возводят одновременно с созданием качественной городской инфраструктуры. Город полностью контролирует все этапы — от планировки территории и проектирования до ввода в эксплуатацию и передачи под заселение.