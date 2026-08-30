Овчинский: на Кавказском бульваре в Москве появится школа для 900 учеников

В районе Царицыно на юге Москвы ведут строительство школы на 900 мест, там уже установили несущие конструкции здания. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

Объект возводят по адресу: Кавказский бульвар, земельный участок 51/4.

«Здание переменной этажности от двух до трех уровней площадью около 23 тысяч квадратных метров будет иметь п-образную форму. Завершено возведение подземной части и несущих конструкций надземной части. Ведутся работы по устройству кровли, фасадные работы, остекление и отделка внутренних помещений. После завершения строительства объект передадут в систему образования города», — рассказал Овчинский.

В основу архитектурной концепции будущей школы заложили три основных принципа: безопасность, комфорт и эстетику. Фасады представляют собой сочетание плоскостей стен из бетонной плитки, имитирующей кирпич, витражного остекления и стеклофибробетонных панелей. Цветовое решение фасадов выдержали в светлых тонах с контрастными акцентами, что гармонично сочетается с окружающей жилой застройкой.

Здание спроектировали по кластерному принципу, выделили учебные блоки для начальной, основной и старшей школы, объединенные общей инфраструктурой.