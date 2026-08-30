Овчинский: на Кавказском бульваре в Москве появится школа для 900 учеников
В районе Царицыно на юге Москвы ведут строительство школы на 900 мест, там уже установили несущие конструкции здания. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.
Объект возводят по адресу: Кавказский бульвар, земельный участок 51/4.
«Здание переменной этажности от двух до трех уровней площадью около 23 тысяч квадратных метров будет иметь п-образную форму. Завершено возведение подземной части и несущих конструкций надземной части. Ведутся работы по устройству кровли, фасадные работы, остекление и отделка внутренних помещений. После завершения строительства объект передадут в систему образования города», — рассказал Овчинский.
В основу архитектурной концепции будущей школы заложили три основных принципа: безопасность, комфорт и эстетику. Фасады представляют собой сочетание плоскостей стен из бетонной плитки, имитирующей кирпич, витражного остекления и стеклофибробетонных панелей. Цветовое решение фасадов выдержали в светлых тонах с контрастными акцентами, что гармонично сочетается с окружающей жилой застройкой.
Здание спроектировали по кластерному принципу, выделили учебные блоки для начальной, основной и старшей школы, объединенные общей инфраструктурой.
Для младших классов также предусмотрели отдельный блок. Общими для учащихся станут многофункциональное пространство для общения и отдыха, медиатека, обеденный зал и оснащенные современным медиаоборудованием многофункциональные многоцветные пространства.
В школе спроектировали ИТ-полигон для уроков робототехники и информатики, два спортивных зала и специализированные лаборатории. Ее возведение ведут под контролем Мосгосстройнадзора с июля 2024 года. Для доступа маломобильных групп населения предусмотрели безбарьерную среду и лифты.
На прилегающей территории появятся стадион с беговыми дорожками, площадки для командных видов спорта, футбольное поле, игровые площадки с теневыми навесами для младших классов, зоны для сдачи норм ГТО, крытые велопарковки и учебно-опытная зона для занятий ботаникой.
Также в Царицыне активно обновляется жилая недвижимость. В строительстве лидирующие позиции занимает Московский фонд реновации жилой застройки: здесь в программу реновации включено 161 старое здание, 15 домов уже введены в эксплуатацию.
Объект образования возводят в составе жилого комплекса «Кавказский бульвар 51». Застройщик — группа компаний «ПИК», проект разработали в архитектурном бюро «Синтаксис».