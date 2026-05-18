Овчинский: еще один жилой дом по программе реновации построили в Кузьминках

На юго-востоке Москвы завершили строительство жилого дома по программе реновации. Его общая площадь превысила 18 тысяч квадратных метров, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики города, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы Владислав Овчинский.

Новостройку возвели на улице Юных Ленинцев. Ранее здесь находилось расселенное и снесенное в рамках программы реновации здание старого жилого фонда. В новом доме 207 квартир, жилая площадь объекта — более 12 тысяч квадратных метров.

«Будущие жильцы получат квартиры в готовом виде — с улучшенной отделкой и коммуникациями. Придомовую территорию благоустроили: оборудовали детскую и спортивную площадки, места для отдыха. Для безопасности жителей проезжие и пешеходные зоны во дворе не пересекаются, барьером служат зеленые насаждения», — сказал Овчинский.

Первый этаж здания оставили нежилым, в нем находится Центр информирования населения, коммерческие помещения, колясочная, комната консьержа и просторные холлы. Высокие потолки и витражное остекление делают зоны общего пользования просторными и светлыми.