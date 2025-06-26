«Отцы рядом» предложили запретить увольнять родителей с детьми до семи лет

Организация «Отцы рядом» обратилась в Государственную думу с предложением рассмотреть запрет на увольнения родителей, имеющих детей младше семи лет. Об этом в беседе с Life.ru рассказал председатель объединения Иван Курбаков.

Как пояснил общественник, речь идет именно о недопустимости увольнений по инициативе работодателя.

Кроме того, «Отцы рядом» призвали облегчить перевод таких родителей на удаленную работу или неполный рабочий день, а также закрепить за ними право на гибкий график, если в семье есть маленький ребенок.

Документы с предложениями были направлены председателю комитета Государственной думы по вопросам семьи, материнства, отцовства и детства Нине Останиной.