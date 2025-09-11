«Отцы рядом» предложили ввести ограничения на продажу алкоголя на время спецоперации

Организация «Отцы рядом» выступила с предложением временно ограничить продажу алкогольной продукции в торговых сетях и заведениях общественного питания, включая рестораны и бары, на период специальной военной операции. Об этом сообщил Life.ru .

Руководитель организации Иван Курбаков направил предложение премьер-министру Михаилу Мишустину, аргументируя инициативу необходимостью поддержать боевой дух народа, укрепить дисциплину и обеспечить здоровье граждан.

Курбаков подчеркнул, что особая ситуация требует мобилизации морального и физического потенциала общества. Употребление алкоголя, по его мнению, снижает мотивацию, дисциплину и ответственность, отрицательно воздействуя на военную готовность и социальную стабильность.

Хотя данная инициатива вызвала широкий общественный отклик, мнения экспертов и общественных деятелей разделились. Одни поддерживают идею временного ограничения продаж алкоголя, другие сомневаются в целесообразности подобного шага, полагая, что важнее воспитательные и образовательные меры.