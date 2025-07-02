«Отцы рядом» предложили поощрять длительный стаж работы дополнительным отпуском

Организация «Отцы рядом» направила предложение в комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Инициатива предусматривает введение оплачиваемого отпуска длительностью один месяц для сотрудников, которые проработали в одной компании более пяти лет. Об этом Life.ru сообщил юрист и председатель организации Иван Курбаков.

По мнению представителей «Отцов рядом», такой отпуск позволит россиянам снизить уровень стресса и эмоционального выгорания на работе. Он даст возможность сотрудникам полностью перезагрузиться.

Продолжительный отпуск, или саббатикал, подразумевает сохранение рабочего места за сотрудником, а иногда и частичную или полную оплату периода отсутствия. Эта практика стала популярной в основном в IT-секторе международных корпораций, таких как Google, Intel, IBM, eBay и BCG, но ее ценность выходит за рамки технологической отрасли.

Исследования ВЦИОМ и Росстата показывают, что более 65% российских работников испытывают хронический профессиональный стресс. Это негативно влияет на их производительность и здоровье. Саббатикал помогает полноценно перезагрузиться эмоционально, что в будущем может снизить расходы на больничные и повысить производительность труда.