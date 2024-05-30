«Отцовский комитет» одобрил новое решение Верховного суда РФ о месте жительства детей при разводе

Верховный суд РФ постановил, что место жительства детей после развода родителей не должно определяться по гендерному признаку. В беседе с «Ридусом» решение прокомментировал представитель «Отцовского комитета» Константин Полин.

В соответствующем вопросе теперь будут учитывать интересы и мнение самого ребенка.

«Это прекрасно! Мы долго ждали и все же дождались!» — высказался общественник.

По его словам, случаи, когда детей оставляли отцу, встречались очень редко. Теперь же инстанции станут внимательнее изучать все обстоятельства, добавил Полин.

Учителя как супергерои. Выводы после учебного года

Прощай, прекрасная няня. Какой запомнится актриса Анастасия Заворотнюк

Наша прекрасная Настя

Фейк: Россия запретила мариупольцам торговать овощами и фруктами без ИП

Профилактики нет. Врач — о болезни, которая унесла жизнь Заворотнюк

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте