«Отцовский комитет» одобрил новое решение Верховного суда РФ о месте жительства детей при разводе

Верховный суд РФ постановил, что место жительства детей после развода родителей не должно определяться по гендерному признаку. В беседе с « Ридусом » решение прокомментировал представитель «Отцовского комитета» Константин Полин.

В соответствующем вопросе теперь будут учитывать интересы и мнение самого ребенка.

«Это прекрасно! Мы долго ждали и все же дождались!» — высказался общественник.

По его словам, случаи, когда детей оставляли отцу, встречались очень редко. Теперь же инстанции станут внимательнее изучать все обстоятельства, добавил Полин.