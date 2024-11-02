Отшельница Агафья Лыкова из Хакасии попросила помочь с сеном для коз

Отшельница, 79-летняя, Агафья Лыкова из Хакасии, продолжает жить в горах в экстремальных условиях. Недавно она вышла на связь и попросила о помощи, сообщил сайт KP.RU .

У отшельницы установлен городской телефон, и она позвонила иерею Игорю Мыльникову. Агафья Лыкова рассказала, что в целом дела у нее идут хорошо. Еды на зиму хватает, последний урожай картошки помогли выкопать заглянувшие в гости сотрудники заповедника «Хакасский» и волонтеры.

Отшельница показала им, как живет, похвалилась запасом дров на зиму. Единственное, она переживает, что не успела запасти достаточно сена для своих шести коз, и попросила о помощи. Но этот вопрос должен решить экс-глава Таштагольского района Владимир Макута. Также для молитвенницы ищут новую помощницу, старая уехала из-за проблем со здоровьем.