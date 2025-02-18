Оценщик Кулаков заявил, что вторичное жилье может иметь устаревшие коммуникации

При покупке квартиры важно учитывать плюсы и минусы первичного и вторичного рынков. О них рассказал профессор НИУ МГСУ, президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков» Кирилл Кулаков в интервью радио Sputnik .

Специалист отметил, что жилье в новостройках имеет правовую чистоту, новые коммуникации и свободную планировку, однако оно может отставать в вопросах транспортной инфраструктуры и усадки дома.

Недвижимость вторичного рынка предлагает развитую инфраструктуру и немедленное заселение, но может иметь проблемы с юридической чистотой и устаревшими коммуникациями, подчеркнул эксперт Кулаков.