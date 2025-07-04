Отряд «Волонтер» Нижегородской области получил 141 заявку о пропаже людей в июне

В июне 2025 года волонтерский отряд «Волонтер» в Нижегородской области принял участие в поиске 141 человека, исчезновения которых были зафиксированы в регионе. Об этом написало НИА «Нижний Новгород».

Из общего числа заявлений, направленных в организацию, благополучный исход получили истории 114 пропавших лиц — их удалось обнаружить живыми. Жертвами несчастных случаев или преступлений стали шесть человек, чьи тела были найдены позже. Восемь сообщений о пропаже впоследствии потеряли актуальность, поскольку выяснилось, что сами потерявшиеся благополучно вернулись домой самостоятельно.

Судьба 13 человек остается неясной: поисковые операции ведутся до сих пор.

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