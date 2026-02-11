Отряд «ЛизаАлерт» получил 280 заявлений о пропавших людях в Петербурге и Ленобласти в январе 2026 года

В первом месяце 2026 года на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировали исчезновение почти 300 человек. Об этом сообщил «Петроград» со ссылкой на данные отряда «ЛизаАлерт».

Объединение получило 280 заявок о пропавших, из которых 26 закончились трагически. Еще 191 человек был найден живым. В настоящее время «ЛизаАлерт» продолжает поиски 32 человек, а 21 заявка остается неподтвержденной.

Значительно увеличилось количество обращений за профилактическими встречами в образовательных учреждениях. Инструкторы отряда подчеркивают, что разовых бесед недостаточно и необходимо постоянно проводить разъяснительные работы с детьми в домашних условиях.