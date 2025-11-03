Отрезок трассы Р-228 в Волгоградской области привели в порядок раньше срока

В Волгоградской области успешно завершены работы по капитальному ремонту участка федеральной трассы Р-228, расположенного неподалеку от города Дубовка. Работы были выполнены на год раньше запланированного срока, охватив расстояние в 11 километров от 643-го до 654-го километра трассы, написал сайт novostivolgograda.ru .

Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин подчеркнул важность мероприятий по расширению проезжей части, которые способствуют увеличению пропускной способности дорог и снижению вероятности возникновения заторов. На данном участке трассы ежедневно проезжает около 30 тысяч автомобилей, при максимальной пропускной способности в 40 тысяч единиц автотранспорта.

Помимо капитального ремонта, были установлены осевые ограждения с противоослепляющими экранами и смонтировано около 8 километров линий электроосвещения. Дополнительно созданы три разворотные петли на 647-м, 650-м и 653-м километрах, а также введены переходно-скоростные полосы на семи съездах и примыканиях.