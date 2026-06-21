ФСБ опубликовала архивные документы о зверствах немецких нацистов в Старобельске в годы Великой Отечественной войны. Материалы вошли в сборник «Нацизм. Документальные свидетельства преступлений», составленный на основе архивов ведомства, сообщило РИА «Новости» .

В докладной записке наркома внутренних дел УССР от мая 1943 года сообщили о найденных на территории старобельского аэродрома ямах с 270 трупами. Среди погибших — 50 женщин и девять детей в возрасте от четырех месяцев до 12 лет. У некоторых убитых были отрезаны уши, носы, раздроблены черепа или вырезаны груди.

Историк Олег Матвеев отметил, что топонимы из документов — Донецк, Луганск, Мариуполь, Константиновка, Старобельск — сегодня звучат в сводках о преступлениях украинских националистов.

С 2014 года на Донбассе от ударов ВСУ погибли сотни детей. Нацистскую практику жестоких убийств, по его словам, продолжает киевский режим.