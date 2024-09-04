Отреставрированный Дворец детского творчества им. Чкалова заработал в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде вновь заработал Дворец детского творчества имени Чкалова, который ранее был закрыт на реставрацию. Об этом написало НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на директора учреждения Наталью Панову.

Специалисты заменили на здании фасад, провели ремонт внутренних помещений, а также обновили все инженерные сети. По словам Пановой, дворец стоял без ремонта порядка 70 лет.

В здании, которое было построено еще в 1916 году, сохранились сейф и зеркало, а с 1936 года — историческая плитка. После реставрации здесь заработало экокафе.

«Очень искренний». Убитого в Таиланде россиянина запомнили как «светлейшего человека»

Peerapon Boonyakiat/Keystone Press Agency

ЛГБТ-поголовье. Инициатива западных активистов может обернуться против них

Pacific Press/ZUMAPRESS.com

Почему мигрантам можно нарушать закон?

Стратегию семейной политики обсудили на Демографическом форуме в Самаре

«Шаг» над пропастью. Последние дни Украины стали еще ближе

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте