Отреставрированный Дворец детского творчества им. Чкалова заработал в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде вновь заработал Дворец детского творчества имени Чкалова, который ранее был закрыт на реставрацию. Об этом написало НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на директора учреждения Наталью Панову.

Специалисты заменили на здании фасад, провели ремонт внутренних помещений, а также обновили все инженерные сети. По словам Пановой, дворец стоял без ремонта порядка 70 лет.

В здании, которое было построено еще в 1916 году, сохранились сейф и зеркало, а с 1936 года — историческая плитка. После реставрации здесь заработало экокафе.