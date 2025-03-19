Отраслевой «Рыбный фестиваль» впервые проведут в Петербурге

В Санкт-Петербурге с 1 по 4 мая впервые состоится отраслевой «Рыбный фестиваль». На нем представят продукцию из различных регионов России, написала Neva.Today со ссылкой на пресс-службу городского комитета по промышленности.

Площадкой для фестиваля станет Пионерская площадь. По мнению главы комитета Александра Ситова, фестиваль может стать крупным ежегодным городским мероприятием, сообщил RT.

Перед этим в Москве обсудили идею рыбных рынков — в проекте «Москва — на волне» на платформе «Город идей» приняли участие почти 24 тысячи человек.