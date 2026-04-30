ОТР: в день памяти Матроны Московской рекомендуется заняться домашними делами

День памяти Матроны Московской верующие отметят 2 мая 2026 года. Святая Матрона при жизни творила чудеса и, как говорят, продолжает помогать людям после своей смерти. Подробнее об этом рассказал ОТР .

Матрона Дмитриевна Никонова родилась в селе Себино Тульской губернии в крестьянской семье. С детства она обладала даром провидения и исцеления. Несмотря на то что в 16 лет у Матроны отнялись ноги, она продолжала помогать людям. После революции 1917 года Матрона осталась без дома и переехала в Москву, где ей приходилось часто менять место жительства из-за преследований властей.

Профессор РЭУ имени Г. В. Плеханова Наталия Фоминых рассказала, что Матрона была проводником просьб людей к Богу. «За те страдания, которые она претерпела во время жизни, Господь даровал ей способность передавать мысли других людей и передал ей способность прозорливости», — отметила эксперт.

В книге Покровского монастыря зафиксированы свидетельства людей, исцеленных Матроной от тяжелых болезней. Святая помогала людям в житейских нуждах: в учебе, поиске работы, решении финансовых проблем, примирении в семье.

В день памяти Матроны Московской верующие посещают Божественную литургию в храме, молятся святой и подают милостыню. Рекомендуется также помочь малоимущим и заняться домашними делами.