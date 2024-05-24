ОТР: должность смотрителя старинного маяка стала одной из самых популярных в Германии

Вакансия смотрителя старинного маяка на острове Вангероге в Северном море за месяц стала самой популярной в Германии. Об этом сообщил ОТР .

Успешного соискателя уже нашли. От него требовалась хорошая физическая форма, чтобы иметь возможность подниматься по высокой крутой лестнице. А также быть приветливым и коммуникабельным, потому что смотрителю предстоит еще и встречать туристов.

Наконец, в обязанности смотрителя входит поддержание порядка и мелкий ремонт. Новый работник присмотрит к обязанностям с 1 июня. Ему снимут квартиру и будут платить от 2,5 тысячи евро в месяц.