Отметившие 80-летний юбилей россияне получат двойную пенсию в июне

В июне части россиян начислят повышенную пенсию. Ее получат те, кто в мае отметил 80-летний юбилей, сообщила «Парламентская газета» .

В статье уточнили, что размер доплаты составит 100% от фиксированной части пенсии. В 2024 году сумма достигла 8134 рублей и 88 копеек. Таким образом, выплата будет равняться 16 269 рублям.

Прибавку назначат с даты рождения, но поступят деньги только со следующего месяца. Подавать какие-либо дополнительные заявления не нужно — процесс автоматизировали.

Надбавка положена только получателям страховой пенсии по старости. Ее не распространят на тех, кому выплачивают страховую пенсию по инвалидности или потере кормильца. Не стоит рассчитывать на повышенные выплаты и инвалидам первой группы после 80 лет.

Подмосковных пенсионеров предупредили об участившихся случаях мошенничества: злоумышленники представляются сотрудниками Социального фонда России и говорят, что якобы выявили неучтенный стаж. Своим жертвам они предлагают оформить заявление на увеличение пенсии и просят продиктовать полученный в СМС-сообщении код, получая таким образом доступ к аккаунту госуслуг или мобильному банку.