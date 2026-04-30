Отмена виз подстегнула москвичей изучать китайский язык

Отмена виз между Россией и Китаем вызвала рост интереса к китайскому языку у жителей Москвы. Трафик на сайтах языковых онлайн-школ вырос на 50%, а продажи самоучителей на маркетплейсах — на 60%. Об этом сообщили аналитики МегаФона, изучив обезличенные данные.

В топе товаров оказались прописи и рабочие тетради для начинающих, а также учебники для детей, разговорники и прописи по китайской каллиграфии. Расходы на их приобретение выросли на 10% по сравнению с предыдущим годом.

Кроме того, почти на треть вырос трафик на сайтах, посвященных истории, культуре и традициям Китая, а также сервисах по бронированию билетов и готовых туров в республику.

Активнее всего осваивают грамматику и практикуются в говорении по средам — в этот день трафик вырастает в среднем в два раза. Реже всего на сайты онлайн-школ заходят по четвергам. В остальные дни обучение проходит достаточно стабильно.