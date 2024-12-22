Сегодня 16:11 Отложить на потом. Почему фейерверки сейчас неуместны Депутат Нилов: фейерверки нужно временно запретить, чтобы не провоцировать людей 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Использование фейерверков в России сейчас неуместно, поэтому их лучше временно запретить. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с 360.ru отметил, что у людей и так повышен уровень тревожности, в том числе из-за атак беспилотников. Новый год он призвал встретить без салютов и петард.

Манипулируют и пугают Депутат отметил, что людьми манипулируют, принуждая к противоправным действиям. Внушению подвержены уязвимые категории, мошенники подсаживают своих жертв на эмоциональную и финансовую зависимость. «Уровень тревожности от подобных звуков, подобных происшествий уже есть, и любой взрыв людьми воспринимается ассоциативно. Поэтому сейчас можно вообще запретить, отказаться. Можно встретить Новый год и вообще без петард, без каких-то взрывов», — заявил Нилов. Он отметил, что безопасность должна быть на первом месте. Депутат напомнил, что ежегодно фиксируются случаи травмирования при использовании пиротехники, бывают даже летальные исходы. Зачастую фейерверки запускают без соблюдения техники безопасности.

Фото: РИА «Новости»

Новый год без салюта Используя пиротехнику в непраздничное время, отдельные граждане травмируют психику людей, оказывая негативное влияние на психоэмоциональное состояние населения. «Вопрос — зачем? Особенно сейчас, когда такая тревожность, когда такой уровень серьезной социальной напряженности. Поэтому считаю, что нужно вообще прекратить, запретить, отложить на потом», — отметил депутат. Нилов подчеркнул, что сейчас пиротехнику порой используют совсем не в мирных целях. Ее применение создает очаги напряженности и провоцирует панику. Поэтому фейерверкам и петардам нужно дать жесткий отпор, подчеркнул депутат. Подполковник запаса советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук Олег Иванников заявил, что в стране необходимо ввести уголовное наказание за взрывы петард и фейерверков в торговых центрах и зданиях государственных учреждений. Арест на 15 суток он назвал полумерой.