Открытие второй Школы креативных индустрий состоится в Нижегородской области

Вторая школа креативных индустрий заработает в Нижнем Новгороде 2026 году. Регион выиграл грант Министерства культуры РФ на субсидирование проекта. Об этом сообщила pravda-nn.ru со ссылкой на данные ведомства.

Школа расположится по адресу улица Грузинская, дом 16. Здесь планируется организовать свыше 20 учебных классов общей площадью более 1400 квадратных метров, включая студию звукозаписи. Ремонт и оснащение помещений осуществляются совместно с федеральным бюджетом, из которого выделено более 55 миллионов рублей.

На участие в конкурсе поступили заявки от 93 учреждений из 53 регионов. К финальному этапу допустили 45 проектов, а победителями признаны 35 участников.