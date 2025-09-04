Открытие образовательного кластера ж/д транспорта состоялось в Нижнем Новгороде

В Нижегородском железнодорожном техникуме открылся образовательный производственный центр железнодорожного транспорта. Проект реализовали в рамках федеральной программы «Профессионалитет», сообщило НИА «Нижний Новгород» .

Участие в открытии принял руководитель Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский. Он указал на значимость учебного заведения для профессионального образования будущих инженеров-железнодорожников, готовых осваивать инновационные технологии и гарантировать бесперебойную работу отрасли.

Центр предоставляет студентам возможность освоить целый ряд профессий, таких как организация железнодорожных перевозок, эксплуатация подвижного состава, проектирование путей, автоматика и телемеханика, экономика, бухгалтерия на железнодорожном транспорте и другие.