Открытие международного форума особых экономических зон прошло в Нижнем Новгороде

В четверг, 18 сентября, на площадке культурно-просветительского центра «Академия Маяк» имени А. Д. Сахарова в Нижнем Новгороде открылся III Международный форум особых экономических зон (ОЭЗ). Мероприятие собрало представителей управляющих компаний ОЭЗ, органов власти, экспертов и международных партнеров, сообщило ИА «Время Н» .

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назвал форум важной площадкой для выстраивания межрегиональных и международных связей. Он подчеркнул, что проведение форума на нижегородской земле открывает новые возможности для построения кооперационных связей и развития сотрудничества.

Форум стал авторитетной площадкой для диалога и укрепления партнерств, в том числе с представителями стран БРИКС. Замминистра экономического развития России Святослав Сорокин отметил перспективные темы развития ОЭЗ для обеспечения стране прочной позиции на мировом рынке.

В программе форума — четыре панельные сессии, посвященные правовому регулированию ОЭЗ, моделям управления, устойчивому развитию и роли ОЭЗ в создании промышленных коридоров. Итоги подведут на пленарном заседании «20 лет ОЭЗ в России: международная кооперация и глобальная трансформация».