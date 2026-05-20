Открытие Духовно-просветительского центра Каменской епархии состоялось в Каменске-Уральском

Духовно-просветительский центр Каменской епархии торжественно открыли в Каменске-Уральском на территории Спасо-Преображенского мужского монастыря. Строительство велось с 2017 года в рамках государственной программы, сообщило Ura.ru.
Центр открыт для всех, кто интересуется православной культурой и историей России. В здании предусмотрены большой зал для конференций, семинаров и концертов, учебные классы, детские комнаты, кабинеты епархии, пространства для встреч и трапезная.
На церемонии открытия присутствовали заместитель главы города Денис Нестеров и заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области Виктор Якимов.
