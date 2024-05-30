Актриса Екатерина Волкова на своей странице в Instagram* выразила соболезнования в связи со смертью звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк. Она добавила, что ее сердце сжимается от боли после печальной новости.

«Открыла ленту и ком в горле. Не стало Анастасии Заворотнюк. И каждый раз головой осознаешь все жизненные процессы и события, которая подкидывает судьба, но внутри сжимает сердце грусть. От этого никуда не деться. Лети, Настенька. Там много хороших и любимых нами людей. И все они встречают тебя с улыбкой. И мы провожаем тебя только с добрыми и светлыми воспоминаниями», — написала она.

Поклонники не менее опечалены новостью об уходе актрисы. В комментариях они признались, что надеялись на чудесное выздоровление Заворотнюк.

«Светлая память нашей прекрасной няне», — написали фанаты.

Заворотнюк скончалась после продолжительной болезни ночью 30 мая. В 2019 году артистке диагностировали рак мозга.

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