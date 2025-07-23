Отец 10-летнего шахматиста-рекордсмена Романа Шогджиева дал интервью сайту телеканала « Звезда ». Он рассказал, что его сын познакомился с игрой пять лет назад, перед пандемией коронавируса.

«У нас, мне кажется, у всех семей, которые вышли из Советского Союза, есть шахматы в шкафу. Заинтересовался фигурками, я ему показал, как их передвигать, первые правила», — поделился собеседник СМИ.

По его словам, после знакомства с шахматами Роман забыл про все игрушки и начал усиленно заниматься. В результате фигурки стали для мальчика хобби, профессией и, можно сказать, всей жизнью, добавил отец юного мастера.