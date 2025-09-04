Отец из Тулы Александр Миронов рассказал о своем опыте декретного отпуска

Ранее идея отца в декрете была непривычной, но сегодня все больше семей выбирают такую модель. Министр труда и социальной защиты подтверждает, что отец имеет право на отпуск по уходу за ребенком, наравне с матерью, написал «ТСН24» .

Александр Миронов, 35-летний отец двоих детей, рассказывает о своем опыте: «Мы с женой очень долго обдумывали этот вопрос еще в первую беременность. В связи с тем, что ее работа была более прибыльной, решение было принято в пользу финансов и перспектив для нашей семьи».

Психолог Майя Андрияничева объясняет, что стереотипы о месте матери в декрете уходят корнями в историю и культуру. Однако ситуация меняется, особенно в мегаполисах.

По словам Александра Миронова, несмотря на трудности, декрет приносит радость от общения с ребенком и укрепления связи с ним. «Со временем ты уже начинаешь понимать своего ребенка еще лучше», — говорит он.