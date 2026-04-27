Отец Героя России Владимира Жоги рассказал, что в Донбассе чтят память его сына

В Донбассе бережно хранят память о Герое России и бывшем командире батальона «Спарта» Владимире Жоге, погибшем при освобождении Волновахи. По словам его отца, Артема Жоги, у могилы сына всегда лежат цветы, что свидетельствует о народной любви и уважении, сказал он в интервью RT .

«Володя всегда был открыт для людей, и его любили за это. Он с юных лет познал ответственность и патриотизм», — отметил Жога.

Память о Владимире Жоге живет не только в Донбассе, но и по всей России, где его именем называют улицы и открывают памятные стенды. В Волновахе установлен мемориал, а в 2025 году открыт новый памятник, который стал символом подвига и мужества.