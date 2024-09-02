«Отелло»: около 20% российских туристов тратят на развлечения более 50 тысяч рублей

Аналитики сервиса «Отелло» провели опрос и выяснили, как россияне распределяют бюджет во время путешествия. Результаты исследования опубликовала Lenta.ru.

Так, 21% туристов выделяют на развлечения 20-30 тысяч рублей. Столько же респондентов рассказали, что закладывают на эти цели более 50 тысяч рублей. А вот 14% ограничивают траты суммой порядка пяти тысяч рублей.

Автомобильная поездка до места отдыха в среднем обходится путешественникам в 10 тысяч рублей. Авиарейс — около 50 тысяч рублей, добавило «АБН24».

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