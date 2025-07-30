Отельер Бирсин рассказал, что чаще всего постояльцы гостиниц воруют полотенца и халаты

Туристы стали забирать из отелей не только мелкие предметы, но и вещи покрупнее. Отельер и владелец Yasmin Bodrum Артур Бирсин в беседе с сайтом Life рассказал об участившихся случаях пропажи из номеров полотенец, халатов и даже бытовой техники.

«Нередки случаи, когда гости отеля умудряются забрать с собой тапочки, но только не одну пару, а целую партию в размере 20–30 штук», — отметил эксперт.

Он добавил, что тапочки пропадают из тележек клининговой службы в оптовом формате, и остается только догадываться, зачем посетителям такое количество одинаковых тапочек. Также гости забирают сразу по пять-шесть рулонов туалетной бумаги, унося их прямо с тележек, пока сотрудники не видят.

По словам отельера, полотенца (банные, для лица и ног) составляют до 70% всех пропаж текстиля, а с халатами связаны 66% историй о пропажах. В ряде случаев брендовые халаты через некоторое время «всплывают» на сайтах по продаже личных вещей.