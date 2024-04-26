Отечественный производитель масел расширяет взаимодействие с бизнесом Мордовии | 360°

26 апреля 2024, 10:35
Отечественный производитель масел расширяет взаимодействие с бизнесом Мордовии
«Газпромнефть — смазочные материалы» совместно с правительством Республики Мордовия выступила организатором экспертной площадки для представителей промышленных, сельскохозяйственных, транспортных и жилищно-коммунальных предприятий. Участники обсудили вопрос обеспечения региона смазочными материалами, а также направления для расширения сотрудничества.
Мероприятие состоялось в рамках реализации действующего соглашения с регионом о поставках автомобильных и индустриальных масел. Собственные производственные мощности «Газпромнефть-СМ» и научно-исследовательская база позволяют гибко реагировать на потребности рынка и обеспечивать своевременные поставки.
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В Мордовии масла «Газпромнефть-СМ» используются для широкого спектра автомобильной техники: от легкового до коммерческого транспорта. Продукция применяется в сложном специализированном оборудовании и механизмах, которые задействованы в крупнейших производствах региона.
Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы»:
«Один из ключевых потребителей масел „Газпромнефть-СМ“ в Мордовии сегодня — сельскохозяйственный сектор. 70% предприятий, задействованных в агропромышленном комплексе, используют нашу продукцию для бесперебойной работы техники. Эффективность партнерства обусловлена, помимо прочего, подходом к взаимодействию. Наши клиенты получают не просто высококачественный продукт, а комплексное решение, которое включает последующее сервисное обслуживание».
Антон Илюшкин, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия:
«Мордовия — регион с активно развивающимся сельским хозяйством: в 2023 году АПК республики установил исторический рекорд по урожайности зерна. Рост производства влечет за собой увеличение потребностей, которые мы сможем закрывать, в том числе благодаря таким надежным стратегическим партнерам, как „Газпромнефть-СМ“».
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