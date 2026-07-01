От Подмосковья до всей России: второй фестиваль «Маги в парках» пройдет в августе

Второй фестиваль «Маги в парках» пройдет в Подмосковье с 1 по 30 августа

Второй фестиваль иллюзионного искусства «Маги в парках» пройдет с 1 по 30 августа в парках Московской области. Художественными руководителями выступят братья Сафроновы – Илья, Сергей и Андрей, рассказали они в интервью 360.ru .

В этом году география фестиваля расширится: если в прошлом сезоне задействовали семь городов Подмосковья, то теперь организаторы планируют охватить более десяти парков.

«Сейчас мы объявляем набор по всей России. У нас будет более 10 городов, более 10 парков, в которых мы будем проводить фестиваль», – пояснил Сергей Сафронов.

Финальное гала-шоу состоится в Коломне, а новшеством фестиваля станет номинация «Семейная магия».

«У нас могут принимать участие целые семьи. Этого вообще никто не делает. Кстати, таким участникам мы будем лично помогать в подготовке номеров, консультировать, как себя вести на сцене и так далее», – подчеркнул Сергей.

Победители получат возможность выступить в новогоднем шоу братьев Сафроновых.

Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области. В прошлом году его посетили 47 тысяч зрителей. По словам Сафроновых, главная задача проекта – популяризация иллюзионного жанра и поддержка начинающих артистов.