Сегодня 14:04 От идеи к результату: как в России поддерживают молодых предпринимателей

Молодежь в возрасте до 35 лет составляет четверть населения России, и ее вовлечение в предпринимательство — ключевой фактор экономической активности. Для успешного старта молодым людям иногда не хватает практических знаний и поддержки. Как дать им эффективные инструменты и помочь реализовать самые смелые проекты?

Именно для решения этих задач была запущена Всероссийская программа по развитию молодежного предпринимательства, оператором которой является «Росмолодежь.Предпринимай». Программа, которая входит в нацпроект «Кадры», предлагает целый ряд возможностей.

Развитие предпринимательских компетенций Исследование ВЦИОМ показало, что для успеха в бизнесе нужен специфический набор гибких навыков, которые не даются в школе или системе профессионального образования. Для решения этой проблемы молодым предпринимателям предложили специальную обучающую программу, призванную восполнить пробелы и дать толчок для развития. Все модули программы от бизнес-экспертов можно найти на платформе молодежь-развивайся.рф. Кроме того, для школьников во всех регионах России проведут Всероссийский предпринимательский урок в игровом формате.

Новые рынки для молодых предпринимателей Сокращение спроса на внутреннем рынке также пугает тех, кто хочет начать свое дело. Им предлагают международные бизнес-миссии. По итогам прошлого года 100 молодых людей заключили 30 международных контрактов. В этом году организованы поездки в Белоруссию, Узбекистан, Казахстан, Киргизию и Индию. Максим Григорьев из Чувашии благодаря этому побывал в Киргизии. Его бизнес — завод малых архитектурных форм «Авиатор» — зависим от сезона: с января по март спроса почти нет. «Киргизия и страны средней Азии, в сотрудничестве с которыми помогает „Росмолодежь.Предпринимай“, позволят нам поставлять продукцию в страны, где нет промерзания грунта и установка возможна в зимние месяцы», — рассказал он. Кроме того, поездка позволила ему купить грузовой трицикл, чтобы улучшить логистику между цехами. По словам Григорьева, в Киргизии до сих пор активно работает бартерная система, что открывает дополнительные возможности для предпринимателей «со здоровым авантюризмом». Своим коллегам он советует подходить к участию в миссиях осознанно: «четко формулировать цели и задачи перед участием, верить в себя, быть в меру настойчивыми, и главное — доводить начатое до конца».

Сложности с продвижением Еще одним барьером остаются сложности с продвижением товара на рынке из-за высокой конкуренции. Для этого запустили проект «Маркет молодых», объединяющий порядка 1000 молодых российских производителей из 75 регионов и помогающий им найти своего покупателя. Дарья Андреева из Нижегородской области вручную производит кокошники, пояски, корсеты, в основе которых — уникальные ткани и эксклюзивные принты, в том числе и русские народные. На первом для девушки маркете она продала всего пять изделий своего бренда Daria_AN_brand, но осталась довольна, наблюдая за реакцией покупателей. «Мои изделия сами выбирают своих будущих обладательниц: у каждой вещи есть свое настроение, свой размер, которые не повторяются», — добавила она. В общей сложности Андреева побывала уже на пяти маркетах. На последнем из них она продала 50 различных изделий и хочет верить, что это не предел. Выйдя на рынок, девушка поняла, что необходимо гибко подходить к размерной сетке, чтобы человек с любой фигурой мог подобрать что-то свое. А главное — мероприятия позволяют ей чувствовать себя нужной и помогать другим молодым талантам. Дарья рекомендует им не бояться неудач, анализировать ошибки и упорно работать.

Связь со значимыми отраслями экономики Важно не только выпустить продукт, но и найти на него покупателей в значимых отраслях экономики. Еще один вариант — соединение запросов от администраций и крупных компаний с предложениями молодых предпринимателей. Акселераторы в Волгограде помогли предпринимателям в социальной сфере, в Нижнем Новгороде связали их с моногородами, в Хабаровске продвигают креативные индустрии, а в Омске — промышленное производство. Благодаря этому молодые бизнесмены могут встраиваться в ключевые для страны проекты. Помогают интегрировать предпринимателей и всероссийские форумы, такие как «Амур» и «Территория смыслов». Ежегодно они собирают более 10 тысяч участников. Нурия Нургалиева из Татарстана производит мыло ручной работы, ароматические свечи, диффузоры и другую парфюмерию, а также проводит мастер-классы в своей сети студий Aromalage. «На мастер-классы приходят семьи, друзья, пары, корпоративные клиенты, и каждый гость уходит с созданным своими руками ароматным изделием и яркими эмоциями», — рассказала она. Благодаря гранту Нургалиева смогла выйти за пределы родной республики и открыть студию в Нижнем Новгороде. В будущем она планирует запустить франшизу, чтобы ее бренд появился и в других регионах, а также реализовать новые проекты — «Ароматы Росатома» и «Ароматы России». Эта идея пришла ей в голове на акселераторе. «Это будет проект, который объединит регионы через ароматы и позволит показать культуру страны с необычной стороны», — добавила предприниматель. Первая коллекция будет состоять из 12 ароматов. Нургалиева признается: «Некоторые сочетания удивили даже нас — например, как „тундровый мох и морошка“ в аромате Севера гармонично звучат рядом с „дымом костра“ или как „соленый ветер“ в Калининграде можно соединить с „нотами янтаря“».

«Созидатели» Двадцать второго ноября в Москве на площадке Национального центра «Россия» соберутся молодые и инициативные предприниматели и специалисты со всей страны. «Созидатели» станут событием, которое объединит более пяти тысяч человек. Кульминацией станет финал Всероссийской премии «Молодой предприниматель России», победители которой получат экспертную и медийную поддержку. Кроме того, лучшие из лучших приобретут возможность выиграть миллион рублей. «Мы видим своей ключевой задачей помочь молодым людям перевести свои идеи в реальный бизнес-результат, а молодым предпринимателям — получить должную поддержку своих проектов через доступ к образовательным программам, „Маркету молодых“ и бизнес-миссиям. Событие „Созидатели“ станет кульминацией этой работы, точкой сборки для тех, кто уже не просто мечтает, а созидает будущее нашей страны», — подчеркнул руководитель направлений «Росмолодежь.Предпринимай» и «Росмолодежь.Профи» Дмитрий Литвин. На марафоне молодых участники события представят проекты и законодательные инициативы напрямую инвесторам и ведущим экспертам. Все это позволит получить им мощный импульс, чтобы дальше двигаться вперед. Также участники смогут обсудить успешные кейсы, записать подкасты, оставить послание себе из будущего. Узнать подробности и зарегистрироваться можно по ссылке. Возрастное ограничение: 0+

