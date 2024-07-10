Осужденный за экстремизм отец Сергий попросил Путина о помиловании

Бывший схиигумен Среднеуральского женского монастыря отец Сергий (в миру Николай Романов), отбывающий тюремный срок за экстремизм, обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой о помиловании. Текст обращения привело издание Ura.ru .

Отец Сергий отметил, что обращается к Путину с благословения афонского старца Гавриила Карейского.

Он рассказал, что при его участии в Свердловской области воздвигли 20 храмов и пять монастырей. Среднеуральский женский монастырь, который он возглавлял, приобрел социальное значение, при нем построили хоспис и школу.

Бывший схиигумен попросил прощения у Путина и «у всех, кого огорчил своими словами». Он отметил, что не преследовал цели внести раскол или смуту, и добавил, что деструктивные силы пытались использовать его имя в своих интересах, но сам он выступал в поддержку власти и воинства.

Кроме того, отец Сергий заявил, что хотел отправиться на спецоперацию, но ему отказали из-за возраста. Тем не менее, он оказывает поддержку российским военным. После освобождения бывший схиигумен пообещал вести «тихую жизнь пенсионера».

«Прошу вас, Владимир Владимирович, помиловать и освободить меня. „Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас“», — подытожил отец Сергий.

Восьмого марта Путин подписал указ о помиловании 52 осужденных женщин. Среди них были беременные, матери несовершеннолетних детей, а также те, чьи родственники участвовали в СВО.