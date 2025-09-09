Осужденную журналистку Баязитову отпустили из колонии

Суд во Владимирской области заменил журналистке Александре Баязитовой, получившей пять лет тюрьмы за вымогательство, наказание на принудительные работы. Об этом РИА «Новости» сообщили в Судогодском районном суде.

В июне в суд поступило ходатайство о замене Баязитовой неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания.

«Ходатайство удовлетворено. Заменена неотбытая часть наказания на принудительные работы… на 10 месяцев 18 дней», — отметили в сообщении.

В апреле суд Баязитовой отказали в УДО. Также журналистка обвинила своего бывшего адвоката в мошенничестве, заявив, что он не выполнил свои обязательства по договору

В 2024 году Александру Баязитову приговорили к пяти годам колонии за вымогательство денег на пул негативных публикаций в Telegram о судимости одного из топ-менеджеров Промсвязьбанка. Свою вину она не признала.