Осужденная за попытку убийства дочери Федорова заявила, что в будущем хочет родить еще одного ребенка

Антонина Федорова (Мартынова), получившая условный срок по делу о покушении на убийство дочери, дала большое интервью RT . Фигурантка 16 лет успешно скрывалась от полиции и только в 2024 году предстала перед судом. Ей дали восемь лет условно.

По версии следствия, женщина столкнула малышку с лестницы. Федорова рассказала, что в тот момент даже не заметила исчезновения ребенка, так как чистила зубы. Любопытной девочке же удалось проскочить в коридор общежития.

«Вы видели, наверное, фотографии этой чудовищной лестницы. Я увидела ее (дочь — прим. ред.) лежащей на полу с третьего этажа. И в тот момент, когда я увидела, что она лежит, не шевелится и там кровь, я решила, что она мертва. И вот в этот момент я попала в ад», — сообщила Федорова.

В заключение беседы она отметила, что сейчас ей «ничего не хочется». Однако в будущем, добавила женщина, она планирует родить еще одного ребенка.