«Островок»: спрос россиян на отдых в Суздале вырос на 59% за год
Россияне все больше осваивают возможности внутреннего туризма, в частности, популярность Суздаля в этом году выросла на 59%. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу сервиса «Островок».
Также в топе городов, в которых наблюдается спрос на отдых, оказались Владимир (53%), Псков (50%) и Самара (35%).
Среди курортных городов выделили Судак (77%), Алушту (64%) и Ялту (56%).
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