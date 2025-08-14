Остеопат Симкин отметил, что вес рюкзака с книгами не должен превышать двух кг в начальной школе

Вес рюкзака — один из факторов, влияющих на осанку школьника. В начальной школе вес пустого портфеля не должен превышать 700 граммов, а в средних и старших классах — одного килограмма. Об этом рассказал «Газете.Ru» врач-остеопат, руководитель авторской клиники остеопатии Дмитрий Симкин.

«Вес рюкзака с книгами и принадлежностями для учащихся 1–4 классов варьируется от 1,5 до двух килограммов. Эти нормы учитывают потребности детей со стандартным уровнем физической подготовки», — объяснил доктор.

Слишком тяжелый рюкзак может привести к проблемам со здоровьем в будущем. Альтернативой рюкзаку иногда предлагают портфель, который носят в руке. Но это решение подходит только для легких предметов, например, для внеклассных мероприятий.

«Еще одна популярная альтернатива — школьные рюкзаки на колесиках. Это неплохая опция для детей, которым приходится носить много книг и вещей. Однако здесь важно, как часто ребенок поднимает рюкзак и по какой дороге идет в школу», — подчеркнул Симкин.