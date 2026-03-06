Остеопар Скляр предупредила, что обувь на каблуке выше четырех сантиметров может привести к гиперлордозу и боли в спине

Врач подчеркнула, что обувь на каблуке выше четырех сантиметров может негативно влиять на позвоночник. Она смещает центр тяжести вперед, из-за чего в пояснице образуется опасный прогиб. Это может привести к гиперлордозу и боли. Для профилактики специалист рекомендует носить удобную обувь и делать пятиминутные перерывы каждые 45–60 минут активного сидения. В это время следует выполнять упражнения для спины, плеч, шеи, таза и ног, чтобы снизить нагрузку на межпозвонковые диски, отметил сайт infox.ru.

Скляр обратила внимание на то, что привычка сидеть, закинув ногу на ногу, может вызвать смещение таза, увеличение давления на поясницу и ухудшение венозного оттока. Врач рекомендует заниматься пилатесом, фитнесом, плаванием или совершать прогулки три-четыре раза в неделю по 40–60 минут.

По словам специалиста, спать на животе вредно для позвоночника, так как он остается в скрученном положении всю ночь. Оптимальный вариант — сон на спине или на боку. Подушка должна заполнять пространство между головой и плечом, чтобы позвоночник оставался прямым. Также врач советует использовать специальную подушку между коленями, чтобы избежать скручивания в области поясницы и крестца.

Улучшить состояние спины помогут не только физические упражнения, но и релаксационные практики, такие как йога и медитация. Они снижают стресс и напряжение, которые могут вызывать мышечные спазмы и боль в спине.

Важно следить за осанкой в течение дня. Правильная осанка разгружает позвоночник и снижает риск развития заболеваний. Эксперт посоветовала проводить время стоя или сидя с прямыми спиной и шеей, а также использовать эргономичные рабочие места.