Останина ответила на вопрос Путину про душу Сталина стихами Есенина

На прямую линию с президентом России Владимиром Путиным поступил вопрос, где может находиться душа Иосифа Сталина. Депутат Госдумы от КПРФ Нина Останина в беседе с «Газетой.ru» ответила на него строчками из стихотворения поэта Сергей Есенина.

Для исторической оценки личности Сталина Останина выбрала необычную форму. Она произнесла знаменитые строки Есенина.

«Если крикнет рать святая: „Кинь ты Русь — живи в раю!“. Я скажу: „Не надо рая, дайте родину мою“», — сказал она.

Так депутат предоставила для слушателей возможность взглянуть на стихотворение в данном контексте, но не давать прямую политическую оценку Сталину.

По мнению Останиной, имя Сталина остается в сердцах людей, которые помнят его вклад в ВОВ 1945 года и ценят его историческую роль для страны.

В ходе прямой линии Путин рассказал, что для него Родина начинается с его родителей. Всего он ответил на более чем 80 вопросов, которые поступили от россиян.