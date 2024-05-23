Особую зону на границе с Донбассом создадут в Ростовской области

Голубев: в Ростовской области установят особую зону на границе с ДНР и ЛНР

В Ростовской области создадут особую зону на границе с ДНР и ЛНР. Указ подписал глава региона Василий Голубев.

Решение приняли по итогам заседания оперштаба области.

«Подписал указ об установлении пятикилометровой особой зоны на административной границе с Донецкой и Луганской народными республиками», — уточнил Голубев в Telegram-канале.

На этой территории установили особый правовой режим по аналогии с пограничной зоной.

Находиться и передвигаться там можно будет только при наличии документов, удостоверяющих личность. А находиться в районе 100 метров от зоны нельзя без предварительного уведомления Пограничного управления ФСБ России по региону. Сообщить о своем приезде нужно за 12 часов.

Голубев добавил, что подобная мера позволит предотвратить проникновение злоумышленников и оружия на территорию региона.

В апреле в Ростовской области сбили три дрона. Обломки беспилотника рухнули в районе промышленного предприятия, повредив остекление здания.