Особняк бывшего владельца ПСБ Ананьева в центре Москвы продадут на торгах

Имущество бывшего владельца Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Ананьева продадут на торгах. Об этом сообщило РБК .

Собрание кредиторов Ананьева скоро утвердит условия и сроки продажи его имущества в рамках банкротства. Конкретный список активов пока не раскрыли.

На торги будут выставлять особняк в Кропоткинском переулке и участки в поселке «Горки-2» в Одинцовском районе Подмосковья. Их общая стоимость — 5,2 миллиарда рублей. С датами аукциона пока не определились.

В апреле прошлого года Лефортовский суд Москвы приступил к слушаниям по делу о хищении 650 миллионов рублей из Промсвязьбанка. На скамье подсудимых были экс-сотрудницы кредитной организации, которые отвечали за техническое оформление кредита.

Организаторами преступления следствие посчитало бывшего владельца ПСН Дмитрия Ананьева, экс-директора департамента проектного финансирования Александра Афанасьева и бывшего старшего вице-президента группы Олега Михалева.