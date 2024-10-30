Особая экономическая зона появится в Челябинской области

В Челябинской области запланировали открытие особой экономичекой зоны, которая появится в Красноармейском районе. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на первого вице-губернатора Ивана Куцевляка.
Он отметил, что открытие особой экономической зоны запланировано уже на начало 2025 года. Она будет главным образом состоять из предприятий, производящих промышленных роботов, а также тех, кто использует их в своем производстве.
Куцевляк добавил, что производства запустятся уже в январе–феврале.
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