Особая экономическая зона появится в Челябинской области

В Челябинской области запланировали открытие особой экономичекой зоны, которая появится в Красноармейском районе. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на первого вице-губернатора Ивана Куцевляка.

Он отметил, что открытие особой экономической зоны запланировано уже на начало 2025 года. Она будет главным образом состоять из предприятий, производящих промышленных роботов, а также тех, кто использует их в своем производстве.

Куцевляк добавил, что производства запустятся уже в январе–феврале.