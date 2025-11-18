Основной причиной отказа в ипотеке назвали высокую долговую нагрузку клиента

На рынке недвижимости Тюменской области около 70% сделок по покупке жилья в новостройках осуществляется с помощью ипотеки. Однако банки могут отказать в выдаче кредита. Ипотечный брокер Марина Михно рассказала «ФедералПресс» о причинах отказов и способах исправить ситуацию.

Одной из популярных программ является семейная ипотека, условия которой будут изменены: с 1 февраля 2031 года обязательным станет участие второго супруга в оформлении кредита. Это может привести к увеличению числа отказов из-за учета кредитной истории обоих заемщиков.

Марина Михно также отметила, что рыночная ипотека пользуется спросом. Некоторые банки предлагают ставки от 20,83% до 23% годовых.

Основные причины отказа в ипотеке включают высокую долговую нагрузку клиента, отсутствие официального трудоустройства и задолженность по налогам и коммунальным платежам.

Чтобы повысить шансы на получение кредита, необходимо «отбелить» кредитную историю, снизить долговую нагрузку, официально подтвердить доход и собрать полный пакет документов. Эксперт советует обратиться за помощью к финансовому аналитику, чтобы подготовиться к собеседованию с банком и избежать отказа.